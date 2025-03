Farma Conde São José perde confronto direto contra o Pinheiros

O Farma Conde São José Basketball perdeu por 89 a 80 para o Pinheiros na noite desta segunda-feira (17), no ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo. Esse jogo valeu pelo segundo turno da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, continua em décimo lugar, agora com 14 vitórias e 15 derrotas. E o Pinheiros, que tinha a mesma campanha, agora foi a 15 vitórias e 14 derrotas nesta fase.