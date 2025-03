Homem invade casa da ex-mulher, tenta abusar dela e foge com bebê

Na madrugada de sábado (15), a Polícia Militar de Goiás prendeu um homem que estava em uma motocicleta roubada e levava uma bebê de 5 meses. O caso aconteceu em Goiânia.

O suspeito teria pulado o muro da casa da ex-companheira e tentado forçar uma relação sexual com ela. Como não conseguiu, ele pegou a filha do casal e fugiu na moto, mesmo debaixo de chuva. A mulher disse que ele a ameaçou de morte caso chamasse a polícia.