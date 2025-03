Tragédia: pai e filho morrem afogados após barco virar no rio

Uma tragédia comoveu a região de Garças em Mato Grosso, após o desaparecimento e a posterior localização dos corpos de um pai e seu filho, vítimas de um acidente durante uma pesca no Rio Itiquira. Os dois estavam em um barco que virou no último sábado (15), e seus corpos foram encontrados apenas nesta segunda-feira (17), presos em galhos próximos à margem do rio.

As buscas foram iniciadas imediatamente após o acidente, com o acionamento das equipes do Corpo de Bombeiros. No entanto, as operações iniciais não obtiveram sucesso. A localização dos corpos foi feita por familiares, que encontraram os corpos após dois dias de intensa procura.