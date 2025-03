Após ataque e morte em chácara do Vale, polícia encontra granada

A Polícia Civil encontrou uma granada na chácara de Paraibuna onde uma pessoa foi morta e outra baleada durante uma invasão. O crime aconteceu no domingo (16), por volta de 8h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, dois homens foram baleados durante a invasão. Eles seriam sogro e genro. A chácara fica na Estrada Bairro Bragança, no Recanto Maria Victoria, em Paraibuna. Um dos homens faleceu no local -- um jovem de 23 anos -- e o outro foi baleado -- um homem de 45 anos.