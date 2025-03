Viapol São José vence o Blumenau e ganha respiro na Superliga

O Viapol São José Vôlei venceu o Blumenau por 3 a 1 na tarde desta segunda-feira (17), no ginásio do Galegão, em Blumenau (SC), pelo segundo turno da edição 2024/2025 da Superliga Nacional masculina. As parciais foram de 22/25, 25/22, 21/25 e 18/25.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Sérgio Negrão, foi a 20 pontos e termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Isso porque passou o Goiás e até o Guarulhos.