Motorista de van é espancado e deixado em mata de Caraguatatuba

Um motorista de van que transporta pacientes de São Sebastião para Taubaté e Jacareí, para sessões de hemodiálise, foi sequestrado e brutalmente agredido. Ele foi encontrado em estado grave na manhã desta segunda-feira (17), em uma área de mata próxima à estrada do Rio Claro, em Caraguatatuba. A vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (14), quando foi abordada por criminosos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com familiares, o motorista deveria receber seu salário na sexta-feira, e os suspeitos podem ter planejado o crime com base nessa informação. Além das agressões, ele teve pertences roubados, incluindo cartões de crédito.