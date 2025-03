Rastro de sangue leva PM a encontrar corpo enterrado em São José

A informação era de um rastro de sangue em uma área de mata, que foi seguido pelos policiais. Em determinado ponto, os policiais acharam areia fofa e pedaços de galhos por cima. Ao retirarem os galhos, encontraram uma espécie de barbante saindo da terra. Ao puxarem o barbante, encontraram uma mão amarrada com o objeto. O corpo foi encontrado com os pés abaixo do corpo, em uma posição quase sentada. Junto ao corpo, foi encontrada a identidade.

Um rastro de sangue ajudou a polícia a localizar o corpo de Edson Valério dos Santos, de 58 anos, morto com um tiro na cabeça e enterrado em uma zona de mata na região sudeste de São José dos Campos. Morador de Taubaté, o homem foi morto e enterrado na região da rua Vinte e Nove, no Jardim Santa Lúcia. A Polícia Militar chegou ao local após uma denúncia anônima.

Com a localização do corpo, os policiais solicitaram a perícia. Com a chegada da perícia e bombeiros, o corpo foi desenterrado. O corpo estava em posição fetal e apresentava um aparente disparo de arma de fogo do lado esquerdo da cabeça. A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para iniciar as investigações. A área onde o corpo foi encontrado é uma mata próxima a um conjunto habitacional, conhecida por ter vários usuários de droga.

No local, havia uma trilha com mato amassado e rastros de sangue. Um boné com indícios de disparo de arma de fogo foi encontrado próximo à trilha. Além disso, uma poça de sangue foi localizada, sugerindo que o corpo pode ter sido deixado ali por algum tempo.

A Delegacia Especializada dará continuidade às investigações. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José. Nenhuma testemunha foi localizada até o momento.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, Edson “ostenta inúmeras anotações pela prática de diversos crimes, notadamente, patrimoniais”. Denúncias anônimas que ajudem a polícia a chegar aos suspeitos podem ser feitas pelo telefone 181.