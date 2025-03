Tentou matar amigo, agrediu irmão e ameaçou a mãe em São José

Um caso envolvendo violência doméstica resultou em um homem esfaqueado e outro preso em flagrante em São José dos Campos. Foram registradas tentativa de homicídio contra amigo, agressão contra irmão e ameaça contra mãe.

Na madrugada desta segunda-feira (17), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível agressão na Vila Sinhá, pela rua Ângelo de Siqueira Afonso, na região norte de São José.