Influenciadora é morta a tiros em casa; marido e sogro são presos

A influenciadora digital Adriana Rosa Oliveira, de 27 anos, foi morta a tiros dentro de casa. O marido e o sogro foram presos pelo crime, ocorrido em Santa Luzia (MA), no último sábado (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O marido e o sogro foram presos no dia seguinte ao assassinato, que chocou a cidade.



Segundo testemunhas, um motociclista invadiu a casa e atirou contra Adriana. O marido, que estava na casa, afirmou à polícia que o homem entrou e atirou apenas na influencer, fugindo na sequência. A polícia recolheu os celulares da vítima e de familiares, encontrando elementos que levaram à prisão em flagrante do marido e do sogro.



A polícia segue investigando o caso e tentando identificar a motivação do assassinato.