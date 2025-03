PRPPG: 2º leilão para vender prédio da Unitau não tem compradores

Terminou nessa segunda-feira (17), sem nenhuma proposta, o segundo leilão por meio do qual a Unitau (Universidade de Taubaté) tentava vender o prédio da PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), que fica na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro.

Feito pela internet, o leilão tinha lance inicial de R$ 6,2 milhões, mas não houve nenhum interessado. A primeira tentativa havia sido encerrada em janeiro, também sem propostas.