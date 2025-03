Tiroteio em posto de combustível de São José deixa homem ferido

Um tiroteio em um posto de combustível na cidade de São José dos Campos resultou em uma pessoa ferida. O incidente ocorreu na avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no bairro Palmeiras de São José, na região sul.

Na madrugada desta segunda-feira (17), por volta de 0h47, um homem não identificado parou sua motocicleta em um posto de combustíveis e efetuou disparos contra outra pessoa que estava abastecendo seu veículo.