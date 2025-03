Final de semana violento na RMVale deixa 6 mortos e 5 feridos

O final de semana violento no Vale do Paraíba deixou um saldo de seis pessoas mortas e cinco feridas, em casos que estão sendo investigados pela Polícia Civil. Eles podem estar relacionados a homicídios e tentativas de assassinato.

No sábado, um homem foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada em Lorena, no bairro Cidade Industrial. Policiais militares localizaram o corpo do homem no interior da casa fechada, em avançado estado de decomposição. O caso segue sendo investigado.