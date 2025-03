Cristiano reencontra família em São José após desaparecimento

O eletricista automotivo Cristiano Rodrigues dos Santos, de 54 anos, já está em São José dos Campos depois de ter sido encontrado com vida na cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, por volta de 14h30 da última sexta-feira (14). O drama da família durou cerca de três dias.

Cristiano saiu a pé de casa para trabalhar na manhã de terça-feira (11) e não voltou mais. Ele é casado, pai de três filhos e morador do bairro de Santana, na região norte de São José dos Campos.