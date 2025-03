URGENTE: Morador de Taubaté é encontrado enterrado em mata de SJC

Com a confirmação da localização do corpo, os policiais solicitaram a perícia. Com a chegada da perícia e do Corpo de Bombeiros, o corpo foi desenterrado. O corpo estava em posição fetal e apresentava um aparente disparo de arma de fogo do lado esquerdo da cabeça.

A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para iniciar as investigações. A área onde o corpo foi encontrado é uma mata próxima a um conjunto habitacional, conhecida por ter vários usuários de droga.

No local, havia uma trilha com mato amassado e rastros de sangue. Um boné com indícios de disparo de arma de fogo foi encontrado próximo à trilha. Além disso, uma poça de sangue foi localizada, sugerindo que o corpo pode ter sido deixado ali por algum tempo.