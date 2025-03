Homem é encontrado morto em avenida da zona oeste de São José

Um homem foi encontrado morto na avenida João Batista Soares de Queiroz Júnior, no Jardim das Indústrias, na zona oeste de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem aparenta ser uma pessoa em situação de rua e é conhecido na região, onde costumava permanecer. Ele não portava documentos e segue sem identificação.