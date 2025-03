Bombeiros salvam coruja enroscada em fiação de telefone, no Vale

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h50 desta segunda-feira (17), para atender ocorrência de animal em situação de risco pela rua Tremembé, em Cachoeira Paulista.

Pelo local, a equipe se deparou com uma coruja enroscada no fio de telefone. Os bombeiros realizaram o resgate seguro do animal.