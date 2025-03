Jovem de 21 anos é baleada na cabeça em tentativa de homicídio

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao chegar ao local, foi encontrada a vítima caída ao final da rua, que é uma via sem saída. A mulher apresentava sangramento na região do crânio e estava proferindo frases desconexas. Posteriormente, uma unidade de resgate socorreu a vítima para a Santa Casa da cidade.

Já no hospital, em contato com a equipe médica, foi informado que um projétil de arma de fogo foi retirado da cabeça da vítima. Observou-se também que a mulher apresentava ausência de movimentos no braço e no pé esquerdo.

No local dos fatos, os policiais não encontraram objeto e nem vestígios relacionados ao crime. Diante disso, a autoridade policial dispensou a realização de perícia. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.