Briga entre vizinhos termina em dupla tentativa de homicídio

Uma discussão entre vizinhos terminou em uma dupla tentativa de homicídio em São José dos Campos, na noite de domingo (16). O crime aconteceu no bairro Jardim Paraíso do Sol, na região leste da cidade.

Pelo local, foi apurado que houve discussão entre vizinhos e autor de 41 anos teria efetuado disparos de arma de fogo em duas vítimas, de 31 e 60 anos, que foram socorridas ao hospital.

O autor dos disparos foi identificado, mas fugiu do local, não sendo capturado até o momento. As vítimas receberam alta médica e se apresentaram na sede do Distrito Policial para prestar depoimento.

Policiais militares entraram na casa do suposto autor, com entrada franqueada por morador do local, e conseguiram localizar munições, mas elas não têm relação com o fato criminoso. Mesmo assim, as munições foram apreendidas.