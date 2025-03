Ladrões que roubaram ex-repórter da Vanguarda são presos no Vale

Os dois suspeitos de roubarem a jornalista e corredora Juliana Sever, ex-repórter da TV Vanguarda, foram presos no domingo (16) em Taubaté, pela Polícia Militar. Ela foi assaltada enquanto corria, no dia 5 de março, na avenida John Kennedy.

De acordo com a PM, os homens presos praticaram série de roubos em Taubaté. A prisão foi realizada por policiais militares da equipe Rocam da 4ª Companhia da PM. Os suspeitos foram reconhecidos por três vítimas.