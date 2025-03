Homem é encontrado morto dentro de casa abandonada em Lorena

Um homem foi encontrado morto, com o corpo em avançado estado de decomposição, dentro de uma casa abandonada em Lorena. O cadáver foi encontrado na noite de sábado (15), na rua Guararapes, no bairro Cidade Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de encontro de cadáver. No local, os policiais localizaram o corpo de um homem no interior de uma casa fechada. O corpo encontrava-se em avançado estado de decomposição, sem condições visuais de identificação.