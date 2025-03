Homem em saidinha que voltava de culto é morto com Bíblia na mão

Um homem de 45 anos foi assassinado na noite de domingo (16), no bairro Parque Recreio, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Ao lado do corpo, a Polícia Militar encontrou uma Bíblia Sagrada.

Uma equipe policial fazia patrulhamento na região quando foi informada sobre o homicídio. A testemunha, uma mulher de 61 anos, contou que suspeitos estavam em um Fiat Uno preto e fugiram após o crime. Segundo o relato da idosa, a vítima conseguiu saída temporária há poucos dias.