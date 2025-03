Vídeo mostra fuga de criminosos depois de homicídio em Caçapava

Um vídeo mostra a fuga de criminosos depois de homicídio em Caçapava. O crime aconteceu na noite de domingo (16), por volta de 21h20, pela rua Professor João de Almeida Santos, na Vila Antônio Augusto. No local, o filho foi morto a tiros e o pai ficou ferido.

A vítima fatal é Eric do Nascimento Souza, de 26 anos, que foi atingido por pelo menos quatro tiros – no queixo, no punho, quadril e costas. O pai, de 47 anos, também foi baleado no abdômen e foi socorrido ao hospital Fusam, passando por cirurgia. Não há informações a respeito do estado de saúde dele.