Aparecida tem 81 casas alagadas pela chuva, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que foram registrados alagamentos em 81 residências de Aparecida. A cidade foi atingida por uma forte chuva no domingo (16), chegando a 84 milímetros de precipitação, o maior volume do estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As casas alagadas estão no bairro da Ponte Alta. A inundação atingiu as ruas Godofredo Pereira Filho, José Lucas da Silva, Benedito Daniel, Paula Santos, Cosme Damião, Capitão Emídio Moreira, Joaquina Prado e Miguel Prado, além da Avenida Totó Barbosa e da Travessa Emília Nunes.