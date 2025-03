Colisão entre carros deixa 4 pessoas feridas na Floriano, no Vale

Colisão envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, próximo ao bairro Quiririm, em Taubaté. O acidente aconteceu na noite de domingo (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 20h30, a corporação foi acionada para ocorrência de acidente de trânsito.