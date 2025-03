Cemaden emite alerta para Aparecida após temporal e alagamentos

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um alerta para risco de deslizamentos de terra em Aparecida, cidade atingida por uma forte chuva no domingo (16). O temporal causou 20 pontos de alagamentos no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que Aparecida registrou 84 milímetros de chuva no domingo, maior acumulado do estado de São Paulo.