Baleados em ação violenta, filho morre e pai fica ferido no Vale

Um jovem de 25 anos morreu e o pai dele, de 47 anos, foi baleado em uma noite de violência em Caçapava, no domingo (16). O crime foi executado pela rua João de Almeida Santos, na Vila Antônio Augusto, por volta de 22h. Ninguém foi preso.

A vítima fatal é Eric do Nascimento Souza, que foi atingido por ao menos três tiros. O pai dele também foi baleado no abdômen e foi socorrido ao hospital Fusam, onde passou por cirurgia. Não há informações a respeito do estado de saúde dele.