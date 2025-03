‘Simplesmente apaixonada’: amigos se despedem de Regiane Carvalho

Morreu neste domingo (16), aos 51 anos, Regiane Carvalho Rodrigues de Andrade, que morava em Jacareí. Ela deixa filhos e neto. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo dela será velado na segunda-feira (17), a partir das 7h, no Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí. E depois haverá um cerimonial com crematório, a partir das 13h.