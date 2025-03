Chuva forte alaga ruas em Aparecida; morador recebe alerta severo

Uma chuva forte atinge a cidade de Aparecida no final da tarde deste domingo (16), provocando alagamento em diversas ruas. Também há raios e trovões, além de vento forte.

Por volta das 16h30, os moradores de Aparecida e Guaratinguetá receberam um alerta de chuva severa enviado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.