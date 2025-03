Defesa Civil emite alerta para chuva forte entre Guará e Taubaté

A Defesa Civil disparou alerta de chuva forte entre Taubaté e Guaratinguetá, com possibilidade de raios e ventos fortes. O alerta foi enviado às 16h deste domingo (16).

O comunicado de alerta de tempo severo chegou aos celulares dos moradores das duas cidades da região. O aviso diz que municípios ao redor também podem ser atingidos.