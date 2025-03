Quedra de árvore interdita estrada de Pinda por 11h neste domingo

A estrada municipal Jesus Antônio de Miranda, em Pindamonhangaba, ficou 11 horas interditada neste domingo (16) após a queda de uma árvore de grande porte.

De acordo com a Defesa Civil, a árvore caiu na altura do bairro Cruz Pequena, por volta das 3h30. Uma fiação de energia elétrica foi atingida no local.