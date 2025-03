Homicídio em Pinda: Jovem de 21 anos é preso por morte no centro

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra um suspeito de homicídio qualificado ocorrido em Pindamonhangaba.

A prisão ocorreu na sexta-feira (14) após investigação detalhada sobre a morte de Rubens Jonas Gonçalves da Silva, conhecido como “Pelinho”, que foi morto na rua Doutor Alfredo Valentine, no dia 10 de março.