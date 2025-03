Homem de fé e bom amigo: morre Pedro Rodrigues Pereira, 54 anos

Morreu neste domingo (16) aos 54 anos, em Jacareí, Pedro Rodrigues Pereira, que vinha lutando contra um câncer. O corpo está sendo velado no Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí, e será sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, às 15h30 deste domingo (16).

Nas redes sociais, familiares e amigos despediram-se de Pedrinho, considerado um ótimo amigo, trabalhador e leal e um homem de fé.