Bebê arrancada do ventre de adolescente assassinada tem alta

A pequena Liara, que tem menos de quatro dias de vida, teve alta do Hospital Santa Helena na noite de sexta-feira (14). Ela é a filha da adolescente Emelly Beatriz Azevedo Sena, de 16 anos, que foi assassinada brutalmente na quarta-feira (12), em Cuiabá.

A informação foi confirmada pelo conselheiro tutelar que acompanha o caso desde o início. Ele disse que a menina está bem e saudável.