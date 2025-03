Corpo de mulher é encontrado decapitado e parcialmente queimado

Na noite da última quinta-feira (13) o corpo de uma mulher foi encontrado decapitado e parcialmente carbonizado em uma chácara na região sudoeste de Goiânia (GO).

Segundo informações, a mulher foi encontrado pelo dono do imóvel. Assustado, ele acionou a Polícia Militar Goiás. O caso está sendo investigado pela DIH (Delegacia de Investigação de Homicídios) de Goiânia.