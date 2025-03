Viapol São José visita o Blumenau e segue luta contra queda

O Viapol São José Vôlei visita o Blumenau na tarde desta segunda-feira (17), a partir das 18h, no ginásio do Galegão, no interior de Santa Catarina, pela nona rodada do returno da edição 2024/2025 da Superliga Nacional masculina.

Após duas vitórias consecutivas em dois confrontos diretos contra o rebaixamento, o time da região, sob comando do técnico Sérgio Negrão, precisa manter o embalo. Até porque terá pela frente um adversário que sempre enfrenta altos e baixos na tabela.