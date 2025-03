Farma Conde São José visita o Pinheiros e tenta embalar no NBB

O Farma Conde São José Basketball visita o Pinheiros na noite desta segunda-feira (17), a partir das 19h30, no ginásio Antonio Prado Junior, em São Paulo. Essa partida vale pelo segundo turno da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Na rodada passada, o time da região conquistou uma importante vitória fora de casa sobre o Corinthians por 77 a 72, em São Paulo. E subiu para o décimo lugar na classificação, com 14 vitórias e 14 derrotas, ou seja, 50% de aproveitamento.