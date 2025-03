Pais pedem análise de água e comida em escola após morte de Bryan

Pais de alunos matriculados na escola municipal José Sant’Anna de Souza, em Taubaté, pedem que a Secretaria de Educação faça uma análise da água e dos alimentos fornecidos na unidade escolar, que atende 470 alunos, do 1° ao 9° ano. A unidade é uma escola de tempo integral.

O pedido ocorre depois da morte do menino Bryan Schroll, de 9 anos, que morreu no último sábado (8) após passar mal na escola no dia anterior.