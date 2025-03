Caso Reinaldo: morte natural ou vítima de homicídio em Taubaté?

A Polícia Civil investiga a morte de Reinaldo Israel, de 56 anos, que estava desaparecido e foi encontrado morto em um terreno de Taubaté.

Reinado, que estava desaparecido desde a manhã de domingo (9), foi encontrado sem vida na manhã de sexta-feira (14), em um terreno da avenida Dom Pedro 1º, bairro Três Marias, em Taubaté.