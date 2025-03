Dois homens são presos com drogas, arma e munições em Taubaté

Dois homens de 27 anos foram presos com drogas, arma e munições em Taubaté. A prisão aconteceu no sábado (15), por volta das 19h, durante patrulhamento pelo bairro Parque Aeroporto.

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam os suspeitos e apreenderam um revólver calibre 32, sete munições e R$ 1.256 , em espécie.