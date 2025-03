‘É um jogo de 180 minutos’, diz técnico da Águia após empate

O empate sem gols com o Taubaté não foi o resultado desejado pelo São José na ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. No entanto, o técnico Paulo Roberto Santos também destacou que o empate neste sábado (15), mantém a disputa em aberto.

Afinal de contas, ainda há o segundo jogo, quarta-feira, dia 19, a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. “Nós sabemos que é um jogo de 180 minutos. Quando você vai para o mata-mata, é um jogo de 180 minutos. São jogos todos truncados. As equipes já se enfrentaram na primeira fase da competição, mas quando vai para o mata-mata, tudo muda”, disse.