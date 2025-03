‘As contratações ajudaram muito’, diz presidente do Taubaté

O presidente do Taubaté, Hélio Marcondes Neto, encontrou dificuldades no início da Série A-2 do Campeonato Paulista para a montagem do elenco e até no aspecto financeiro. Mas, desde os 3 a 0 sofridos para o São José na segunda rodada, tudo mudou, tanto é que arrancou um 0 a 0 contra a Águia no jogo de ida das quartas de final noite deste sábado (15).

Agora, basta uma vitória simples em casa para ir às semifinais. O dirigente destacou também que o placar deste sábado foi dentro da normalidade. “Nós também tivemos chance, eu acho que o 0 a 0 refletiu o placar e vamos para o próximo jogo”, disse.