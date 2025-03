Grupo furta cerveja de caminhão na Dutra; homem é preso no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na manhã deste sábado (15), com fardos de cerveja no carro que tinham sido furtados de um caminhão na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba.

Após informações pelo número 190 sobre possível furto de carga em andamento na Via Dutra, policiais militares do 46° BPM/I intensificavam o patrulhamento na região.