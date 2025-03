Jovem de 19 anos é salvo pela PM após pular de ponte no Vale

Policiais militares de Redenção da Serra conseguiram salvar um jovem de 19 anos que, após discussão com sua namorada, tentou tirar a própria vida neste sábado (15).

Após solicitação da mãe da vítima, que informou que seu filho estava prestes a pular do viaduto de acesso à cidade de Redenção da Serra, os policiais se deslocaram de imediato ao local.