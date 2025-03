Barman briga e mata irmão por causa de um carregador de celular

O barman Adilson Albuquerque de Franca, de 24 anos, foi preso em flagrante, na terça-feira (11), por suspeita de assassinar o irmão mais novo com um golpe de “mata-leão”, no Ibura, Zona Sul do Recife. A vítima, Adrian Albuquerque de Franca, de 20 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Em interrogatório, Adilson afirma que morava com o caçula e a mãe, em uma casa na rua Valparaíso, onde o caso aconteceu. Segundo relata, a briga com Adrian teria começado por causa de um celular no carregador.