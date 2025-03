Soldado de 30 anos morre em acidente de moto durante ação da PM

Na manhã deste sábado (15), o soldado da Polícia Militar Marcelo Franco dos Santos Júnior, 30 anos, morreu ao sofrer um acidente de moto quando ia para uma operação da PM na cidade de São Paulo. Franco deixa uma filha de 9 anos.

Segundo a Polícia Militar, ele era estagiário da equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), do 37º BPMM (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano). Ele teria perdido o controle da moto no acidente.