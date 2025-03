Mulher presa por matar adolescente buscava grávidas em grupos

Nataly Helen Martins Pereira, 25 anos, a mulher presa acusada de matar a jovem Emilly Azevedo Sena, adolescente grávida de 16 anos, para roubar seu bebê, utilizava grupos no WhatsApp para atrair possíveis vítimas.

Ela oferecia doações de roupas infantis e alimentos e pedia para que as gestantes fossem até a sua casa buscar as contribuições.