Homem é suspeito de ter matado filho de 9 anos com tiro na cabeça

Equipes da Polícia Militar em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, realizam cerco na região para localizar e prender o trabalhador rural Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, suspeito de matar o próprio filho, Gabriel, de 9 anos, para se vingar da ex-companheira – e mãe da criança. Ele não aceitou o fim do relacionamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime provocou grande repercussão e revolta em Itamarandiba, cidade de 32,9 mil habitantes. Neste sábado (15), foi divulgado um áudio nas redes sociais, com uma voz atribuída a Geraldo, no qual ele afirma que tinha matado o filho e que, em seguida, iria tirar a própria vida, numa área de chapada (mata). Porém, o homem segue desaparecido.