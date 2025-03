Sogra morre do coração após ameaça armada de genro a ela e filha

Lúcia Helena Rosa Lino, de 57 anos, morreu após enfartar depois que o genro ameaçou a ela e a filha com uma arma de fogo, e ainda atirou para o alto durante uma discussão, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com a Polícia Militar. Rodrigo Alves Primo, de 32 anos, foi preso em flagrante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O suspeito passou por audiência de custódia às 17h30 de sexta-feira (14) e foi mantido preso preventivamente, segundo a advogada Fabiana da Silva, que faz a defesa dele. A Polícia Civil irá investigar o caso.