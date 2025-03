Em Jacareí, PM prende homem com arma furtada em Taubaté

Na madrugada deste sábado (15), policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo em Jacareí.

A equipe policial realizava patrulhamento no bairro Jardim Santa Maria quando abordou um carro. Na busca veicular, foi localizado uma pistola da marca Taurus, calibre 380, sendo possível, após pesquisa, verificar que a arma havia sido furtada em 2007 no município de Taubaté.