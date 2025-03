Mulher buscou outras grávidas antes de matar adolescente por bebê

Nataly também disse que acordou a adolescente após dar um mata-leão que a deixou desmaiada, e pediu desculpas. "Ela acordou e eu pedi desculpas, falei que ia cuidar da neném, aí eu enforquei ela com o fio", disse.

No depoimento, a mulher detalhou como matou a vítima. Segundo Nataly, ela asfixiou a adolescente com um fio após imobilizá-la. A perícia policial mostrou, porém, que a causa da morte foi o corte abdominal sofrido por Emilly. Nataly também disse que pensou em desistir do crime enquanto conversava com a adolescente, mas que a situação "foi virando uma bola de neve".

* Com informações do jornal Folha de S.Paulo